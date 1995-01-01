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    Журналист Конов: «Кононов получил доверие совета директоров «Спартака», задание искать замену Цорн не получал»

    «Спорт-Экспресс» сообщил, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отправился в Лондон с целью понять позицию Арсена Венгера относительно работы в России.

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов обладает другой информацией.

    «Помимо публичной поддержки, Кононов получил и доверие со сторону совета директоров. Задания искать замену главному тренеру Цорн не получал и в Лондоне по своим делам», – написал Конов в телеграм-канале.

    • Ранее Венгер рассказал, что ему поступают предложения о возобновлении карьеры.
    • Специалист находится вне клубной работы с лета 2018 года, когда француз покинул «Арсенал».
    • Венгер проработал в «Арсенале» на протяжении 22 лет. При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1634

      erma 12 секунд назад

      Ну да, Цорн ищет квартиру для Федуна.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +277

      seth343 8 минут назад

      Идиотизм

      0
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