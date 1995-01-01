Журналист Конов: «Кононов получил доверие совета директоров «Спартака», задание искать замену Цорн не получал»

«Спорт-Экспресс» сообщил, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отправился в Лондон с целью понять позицию Арсена Венгера относительно работы в России.

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов обладает другой информацией.

«Помимо публичной поддержки, Кононов получил и доверие со сторону совета директоров. Задания искать замену главному тренеру Цорн не получал и в Лондоне по своим делам», – написал Конов в телеграм-канале.