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    Лига чемпионов. «Зенит» вел в счете, но сыграл вничью с «Лионом»

    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» играл в гостях с «Лионом». У россиян забил Сердар Азмун (передачу сделал Артем Дзюба).

    Во втором тайме с пенальти отличился Мемфис Депай – в своей штрафной правила нарушил Магомед Оздоев. По ходу встречи травму получил Азмун.

    «Зенит» сыграл в Лиге чемпионов впервые с сезона-2015/16.

    Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур

    Лион (Франция) – Зенит (Россия) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Азмун, 41; 1:1 – Депай, 50 (с пенальти).

    «Лион»: Антони Лопеш, Денайе, Марсело, Дембеле, Траоре (Корне, 77), Депай, Тиаго Мендес, Дюбуа, Рен-Аделед (Терье, 86), Коне, Тусар.

    «Зенит»: Лунeв, Осорио, Иванович, дос Сантос, Ракицкий, Караваев (Шатов, 78), Жирков (Кузяев, 64), Барриос, Дриусси, Азмун (Оздоев, 46), Дзюба.

    Предупреждения: Коне, 71 – Азмун, 38; Ракицкий, 61; Кузяев, 70; Шатов, 87.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии111
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      Рейтинг: +2155

      a_who 1 минуту назад

      На выезде нормально !

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      Рейтинг: +12158

      slavutiq70 1 минуту назад

      Результат нормальный,,,,из группы Зенит должен выходить,,,,такие группы попадаются раз в 20 лет,,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +3352

      Yev 7 минут назад

      Господа, давайте не будем так строги к Зениту: во-первых начало турнира, во-вторых смотрелись не плохо, особенно первый тайм, в-третьих травма Озмуна и странный выход Оздоева (спишем на нервозность). В принципе не плохо.
      Единственное, надо перестать, в том числе и комментаторам оценивать игру категориями 80-х и 90-х, мол игра на чужос поле - нет уже такого, всё - все поля одиннаковые, а в кубках так вообще лучше играть в гостях. Для больших и великих коубов нет такого понятия "своё-чужое" поле.
      Как всегда, всем НАШИМ удачи в Европе!!!

      1
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      Рейтинг: +695

      CSKA57 8 минут назад

      Молодцы! Первая игра не пошла комом!

      1
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      Рейтинг: +2907

      САДЫЧОК 9 минут назад

      Очень достойный результат !

      1
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      Рейтинг: +2778

      Рубинище 13 минут назад

      Оздоев мало того что на дне, так ещё и роет глубже, уже привозить начал-Зенит из-за него потерял очки. Шатов днище. Жирков наелся, устал. Кузяев не в форме пока. Караваев не дорос ещё. 2 тайма ходили пешком, не знали, что делать, три часа ждут пока пешком соизволят вперёд прийти. Оздоеву запретить давать советы.

      1
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      Рейтинг: +2013

      BlackMurder 13 минут назад

      Ничего скоро по тв смотреть будите все вместе

      -1
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      Рейтинг: +246

      kazak161 16 минут назад

      Я бы понял что Зенит с ПСЖ в ничью сыграл, тогда бы радости было бы и по больше, но с Лионом,извините!

      2
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      Рейтинг: +22

      alarm 20 минут назад

      позор спартаку!

      0
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      Рейтинг: +17719

      VVM1964 25 минут назад

      Хороший результат , а дома такой Лион хорошо бы обыграть .

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