Лига чемпионов. «Зенит» вел в счете, но сыграл вничью с «Лионом»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» играл в гостях с «Лионом». У россиян забил Сердар Азмун (передачу сделал Артем Дзюба).

Во втором тайме с пенальти отличился Мемфис Депай – в своей штрафной правила нарушил Магомед Оздоев. По ходу встречи травму получил Азмун.

«Зенит» сыграл в Лиге чемпионов впервые с сезона-2015/16.

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур

Лион (Франция) – Зенит (Россия) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Азмун, 41; 1:1 – Депай, 50 (с пенальти).

«Лион»: Антони Лопеш, Денайе, Марсело, Дембеле, Траоре (Корне, 77), Депай, Тиаго Мендес, Дюбуа, Рен-Аделед (Терье, 86), Коне, Тусар.

«Зенит»: Лунeв, Осорио, Иванович, дос Сантос, Ракицкий, Караваев (Шатов, 78), Жирков (Кузяев, 64), Барриос, Дриусси, Азмун (Оздоев, 46), Дзюба.

Предупреждения: Коне, 71 – Азмун, 38; Ракицкий, 61; Кузяев, 70; Шатов, 87.

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