Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш присутствует на матче россиян с «Лионом»

может желает возвращения?но пока семак справляется!
В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом». Как проинформировал комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин, на игре присутствует главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи во Франции. «Зенит» выступает в Лиге чемпионов впервые с сезона-2015/16.
- Виллаш-Боаш ранее тренировал «Зенит» – брал с командой РПЛ, выступал в плей-офф Лиги чемпионов.
- «Марсель» в Лиге 1 идет выше «Лиона».
- «Зенит» сейчас в РПЛ не лидирует только ввиду дополнительных показателей.