Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш присутствует на матче россиян с «Лионом»

В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом». Как проинформировал комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин, на игре присутствует главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи во Франции. «Зенит» выступает в Лиге чемпионов впервые с сезона-2015/16.