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    Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш присутствует на матче россиян с «Лионом»

    В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом». Как проинформировал комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин, на игре присутствует главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи во Франции. «Зенит» выступает в Лиге чемпионов впервые с сезона-2015/16.

    • Виллаш-Боаш ранее тренировал «Зенит» – брал с командой РПЛ, выступал в плей-офф Лиги чемпионов.
    • «Марсель» в Лиге 1 идет выше «Лиона».
    • «Зенит» сейчас в РПЛ не лидирует только ввиду дополнительных показателей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10882

      sssrspartak 6 минут назад

      может желает возвращения?но пока семак справляется!

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