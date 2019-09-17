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    Журналист Брэдли – о трюке Евсеева: «Тренеры, вот вам новый способ взаимодействия с мячом»

    Журналист ESPN, эксперт по российскому футболу Джон Брэдли прокомментировал эпизод с тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым во время матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).

    «Тренеры… можете оставить при себе свои эффектные трюки на боковой линии. Вот вам новый способ взаимодействия с мячом», — написал Брэдли в своем твиттере.

    • Во время игры с «Динамо» Евсеев задницей остановил мяч.
    • Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов назвал видео с трюком Евсеева «очень прикольным».

    Источник: твиттер Джона Брэдли

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1392

      РМЗ 34 минуты назад

      Смешно )) . Евсеев нравится как тренер . Видно что его команда играет

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