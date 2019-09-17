Журналист Брэдли – о трюке Евсеева: «Тренеры, вот вам новый способ взаимодействия с мячом»

Журналист ESPN, эксперт по российскому футболу Джон Брэдли прокомментировал эпизод с тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым во время матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).

«Тренеры… можете оставить при себе свои эффектные трюки на боковой линии. Вот вам новый способ взаимодействия с мячом», — написал Брэдли в своем твиттере.

Во время игры с «Динамо» Евсеев задницей остановил мяч.

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов назвал видео с трюком Евсеева «очень прикольным».