Гендиректор «Уфы» – об остановке мяча Евсеевым: «Я несколько раз пересмотрел видео, посмеялся. Очень прикольно»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал эпизод с тренером команды Вадимом Евсеевым во время матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).
«Очень здорово. Он показывает, что все контролирует. Это говорит о том, что он расслаблен на тренерской скамейке, но при этом внимательно следит за игрой.
В команде пока не шутили, но я несколько раз пересмотрел видео, посмеялся. Очень прикольно. Меня радует, что мы так или иначе мелькаем с позитивной точки зрения в медиа. Нам такое только на пользу», — сказал Газизов.
- Во время игры с «Динамо» Евсеев задницей остановил мяч.
- Игра завершилась нулевой ничьей.
- Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года.
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— Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2019