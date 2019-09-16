Гендиректор «Уфы» – об остановке мяча Евсеевым: «Я несколько раз пересмотрел видео, посмеялся. Очень прикольно»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал эпизод с тренером команды Вадимом Евсеевым во время матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).

«Очень здорово. Он показывает, что все контролирует. Это говорит о том, что он расслаблен на тренерской скамейке, но при этом внимательно следит за игрой.

В команде пока не шутили, но я несколько раз пересмотрел видео, посмеялся. Очень прикольно. Меня радует, что мы так или иначе мелькаем с позитивной точки зрения в медиа. Нам такое только на пользу», — сказал Газизов.

Во время игры с «Динамо» Евсеев задницей остановил мяч.

Игра завершилась нулевой ничьей.

Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года.

