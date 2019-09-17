Трансфер Смоллинга в «Рому» помог найти пропавшую девочку. Это уже четвертый найденный ребенок

Объявление о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга в «Рому» помогло найти пропавшего ребенка.

Девятилетняя девочка из Кении, о пропаже которой «Рома» сообщила при объявлении трансфера Смоллинга, найдена живой.

Кроме того, еще один кенийский ребенок, указанный в трансферных анонсах римского клуба, был обнаружен в целости и сохранности.

«Рома» сотрудничает с благотворительной организацией Missing People.

Римский клуб уже помогал найти пропавшую в Лондоне 15-летнюю девочку и девятилетнего мальчика, пропавшего в Бельгии.

