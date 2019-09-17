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    Трансфер Смоллинга в «Рому» помог найти пропавшую девочку. Это уже четвертый найденный ребенок

    Объявление о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга в «Рому» помогло найти пропавшего ребенка.

    Девятилетняя девочка из Кении, о пропаже которой «Рома» сообщила при объявлении трансфера Смоллинга, найдена живой.

    Кроме того, еще один кенийский ребенок, указанный в трансферных анонсах римского клуба, был обнаружен в целости и сохранности.

    • «Рома» сотрудничает с благотворительной организацией Missing People.
    • Римский клуб уже помогал найти пропавшую в Лондоне 15-летнюю девочку и девятилетнего мальчика, пропавшего в Бельгии.

    Источник: твиттер «Ромы»

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