Трансфер Смоллинга в «Рому» помог найти пропавшую девочку. Это уже четвертый найденный ребенок

Объявление о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга в «Рому» помогло найти пропавшего ребенка.
Девятилетняя девочка из Кении, о пропаже которой «Рома» сообщила при объявлении трансфера Смоллинга, найдена живой.
Кроме того, еще один кенийский ребенок, указанный в трансферных анонсах римского клуба, был обнаружен в целости и сохранности.
- «Рома» сотрудничает с благотворительной организацией Missing People.
- Римский клуб уже помогал найти пропавшую в Лондоне 15-летнюю девочку и девятилетнего мальчика, пропавшего в Бельгии.
twit text
— AS Roma English (@ASRomaEN) September 17, 2019