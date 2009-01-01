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    Медведев: «Бенфика» играет очень сильно, а «Лион» имеет очень агрессивное нападение»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил силу соперников питерского клуба по групповому этапу Лиги чемпионов.

    «Болеем за наши команды в Лиге чемпионов! Сегодня за «Зенит», а завтра за «Локомотив». Я призываю к этому не ради красного словца, а потому, что для всей России важно, чтобы клубы, оставшиеся в еврокубках, побеждали в своих матчах. Сами знаете, у португальцев на один клуб больше. «Спартак» недавно проиграл «Браге» и сделал ситуацию очень сложной. Лишиться места в Лиге чемпионов, пускай даже в квалификационном раунде – крайне неприятный исход. От игры каждого нашего клуба зависит, в каком положении будет наш футбол на европейской арене.

    Перед «Зенитом» стоит задача выхода из группы, уже не раз об этом говорил, а там посмотрим. У нас очень ровная и непростая группа. «Лейпциг» лидирует в немецком чемпионате и сыграл вничью с «Баварией», «Бенфика» играет очень сильно, а «Лион», хоть и потерпел поражение, но имеет очень агрессивное нападение. Так что ещe раз желаю всем нашим командам успешного старта!» – сказал Медведев.

    • Во вторник «Зенит» сыграет с «Лионом», начало матча – в 19:55 мск.
    • «Локомотив» встретится с «Байером» в среду, матч начнется в 22:00 мск.

    Источник: «Чемпионат»

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