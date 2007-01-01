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    Варга: «Переговоров со «Спартаком» нет, но Венгер очень позитивно настроен к перспективе поработать в России»

    Футбольный агент Шандор Варга, который дружит с экс-тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, прокомментировал информацию о том, что француз может возглавить «Спартак».

    «Венгер в «Спартаке»? Он уже 22 года тренировал красно-белый клуб (смеется).

    Я действительно был на матче «Спартака» с «Уралом». Но никаких переговоров с московским клубом по поводу Арсена нет. Но Венгер очень позитивно настроен к перспективе поработать в России.

    Ранее были предварительные разговоры с российскими клубами, и Арсен был готов рассматривать варианты. Он вообще считает, что чемпионат России недооценен западными специалистами, – сказал Варга.

    • «Спорт-Экспресс» сообщил, что генеральный директор московского клуба Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера.
    • Венгер проработал в «Арсенале» на протяжении 22 лет. При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +6482

      silver29 3 минуты назад

      Опять погоня за громким именем (((, сначала накупили игроков, а теперь ищут тренера. Обычно происходит наоборот.

      0
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      Рейтинг: +1106

      Дедуктор 20 минут назад

      Ура! (осторожно пока)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5922

      piligrim1986 32 минуты назад

      вот уже ближе к истине

      1
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      Рейтинг: +270

      seth343 > piligrim1986 25 минут назад

      Вполне

      0
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