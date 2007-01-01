Варга: «Переговоров со «Спартаком» нет, но Венгер очень позитивно настроен к перспективе поработать в России»

Опять погоня за громким именем (((, сначала накупили игроков, а теперь ищут тренера. Обычно происходит наоборот.
Футбольный агент Шандор Варга, который дружит с экс-тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, прокомментировал информацию о том, что француз может возглавить «Спартак».
«Венгер в «Спартаке»? Он уже 22 года тренировал красно-белый клуб (смеется).
Я действительно был на матче «Спартака» с «Уралом». Но никаких переговоров с московским клубом по поводу Арсена нет. Но Венгер очень позитивно настроен к перспективе поработать в России.
Ранее были предварительные разговоры с российскими клубами, и Арсен был готов рассматривать варианты. Он вообще считает, что чемпионат России недооценен западными специалистами, – сказал Варга.
- «Спорт-Экспресс» сообщил, что генеральный директор московского клуба Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера.
- Венгер проработал в «Арсенале» на протяжении 22 лет. При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.