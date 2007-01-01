Варга: «Переговоров со «Спартаком» нет, но Венгер очень позитивно настроен к перспективе поработать в России»

Футбольный агент Шандор Варга, который дружит с экс-тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, прокомментировал информацию о том, что француз может возглавить «Спартак».

«Венгер в «Спартаке»? Он уже 22 года тренировал красно-белый клуб (смеется).

Я действительно был на матче «Спартака» с «Уралом». Но никаких переговоров с московским клубом по поводу Арсена нет. Но Венгер очень позитивно настроен к перспективе поработать в России.

Ранее были предварительные разговоры с российскими клубами, и Арсен был готов рассматривать варианты. Он вообще считает, что чемпионат России недооценен западными специалистами, – сказал Варга.