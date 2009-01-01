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    Вальверде: «Участие Месси? Объявлю в день матча»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал состояние форварда Лионеля Месси, а также поделился ожиданиями от предстоящей игры в рамках Лиги чемпионов против «Боруссии» Д.

    «Мне нравится в «Боруссии», что команда и болельщики – единое целое. Кроме того, в Дортмунде полно качественных игроков – Санчо, Ройс. Алькасер ранее выступал за «Барселону». Он – отличный футболист, и это доказывает. Рад, что он смог найти подходящую для себя команду.

    Дортмундцы хороши во владении мячом, но также быстры на контратаках. Мы не знаем, какую модель игры они изберут.

    Сыграет ли Месси? Объявлю в день матча. Он хорошо провел предыдущую тренировку, без каких-либо намеков на боль или неприятные ощущения», – заявил специалист.

    • Матч «Боруссия» Д – «Барселона» состоится сегодня в 22:00.
    • Накануне форвард «Боруссии» Пако Алькасер объяснил, почему у него не получилось закрепиться в «Барселоне».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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