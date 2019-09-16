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    Тихонов: «Черчесов не пойдет в «Спартак», видя какое барахтанье там происходит»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не захочет работать в московском клубе.

    «Мое мнение: Черчесов не пойдет в «Спартак», видя какое барахтанье там происходит. Там болельщики уже через пять игр могут развернуть тренера и сказать: «Иди обратно», – сказал Тихонов.

    • Контракт Черчесова с РФС истекает следующим летом.
    • 56-летний специалист уже возглавлял «Спартак» с июня 2007 по август 2008 года.
    • Сейчас столичную команду тренирует Олег Кононов.
    • Владелец клуба Леонид Федун заявил, что не будет менять тренера как минимум до декабря.

    Источник: Sport24

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