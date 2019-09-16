Тихонов: «Черчесов не пойдет в «Спартак», видя какое барахтанье там происходит»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не захочет работать в московском клубе.

«Мое мнение: Черчесов не пойдет в «Спартак», видя какое барахтанье там происходит. Там болельщики уже через пять игр могут развернуть тренера и сказать: «Иди обратно», – сказал Тихонов.