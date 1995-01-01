Мелкадзе – о неудачной игре: «Проблема в моей голове, психологический барьер»

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в инстаграме ответил на вопросы болельщиков.

«Тамбов» арендовал игрока у «Спартака» до конца нынешнего сезона.

22-летний форвард провел два матча и не отметился результативными действиями.

– Почему не получается в «Спартаке»?

– Можно много чего говорить, но проблема в моей голове, мне кажется.

– Ты стараешься на поле, но толку мало. Надо прибавлять.

– Согласен, на одном старании далеко не уедешь.

– Планируешь вернуться в «Спартак» сильнее?

– Да!

– Ты не забил ни одного гола в официальных матчах, с чем это связано?

– Психологический барьер.

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