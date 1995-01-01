Мелкадзе – о неудачной игре: «Проблема в моей голове, психологический барьер»

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в инстаграме ответил на вопросы болельщиков.
- «Тамбов» арендовал игрока у «Спартака» до конца нынешнего сезона.
- 22-летний форвард провел два матча и не отметился результативными действиями.
– Почему не получается в «Спартаке»?
– Можно много чего говорить, но проблема в моей голове, мне кажется.
– Ты стараешься на поле, но толку мало. Надо прибавлять.
– Согласен, на одном старании далеко не уедешь.
– Планируешь вернуться в «Спартак» сильнее?
– Да!
– Ты не забил ни одного гола в официальных матчах, с чем это связано?
– Психологический барьер.
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