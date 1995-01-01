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    Григорян: «Меня радует, что Мелкадзе в составе «Тамбова». Может, третий грузин принесет нам удачу»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в интервью телеканалу «Матч Премьер» прокомментировал включение в стартовый состав на матч девятого тура РПЛ против ЦСКА форварда Георгия Мелкадзе. Его арендовали летом у «Спартака».

    — Насколько Мелкадзе готов играть? Вас не смущает, что он еще не забивал в Премьер-лиге?

    — Нет. То, что Мелкадзе в составе — меня радует. Вообще у нас было два грузина. Теперь, может быть, третий грузин принесет нам удачу. Вообще надо учитывать все факторы. Трех армян собрать в одной команде невозможно, во-первых, потому что я главный тренер, и вряд ли второго затащишь сюда. А во-вторых, три грузина, возможно, на фарт. Тем более, у Гиорги Шелии дочка родилась.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Тамбов» – ЦСКА.
    • Тамбовцы перед игрой занимали последнее место.
    • ЦСКА в таблице занимает пятую строчку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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