Кверквелия и братья Миранчуки – в заявке «Локомотива» на матч с «Байером»

Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным определился с заявкой на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;

Защитники: Живоглядов, Идову, Хеведес, Чорлука, Мурило, Кверквелия;

Полузащитники: Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Жоау Мариу, Рыбус, Ал. Миранчук, Тугарев, Рыбчинский, Куликов, Дорофеев;

Нападающие: Смолов, Жемалетдинов, Эдер, Джорджевич.