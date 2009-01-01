Кверквелия и братья Миранчуки – в заявке «Локомотива» на матч с «Байером»

Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным определился с заявкой на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».
Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;
Защитники: Живоглядов, Идову, Хеведес, Чорлука, Мурило, Кверквелия;
Полузащитники: Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Жоау Мариу, Рыбус, Ал. Миранчук, Тугарев, Рыбчинский, Куликов, Дорофеев;
Нападающие: Смолов, Жемалетдинов, Эдер, Джорджевич.
- Матч «Байер» – «Локомотив» состоится 18 сентября в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.