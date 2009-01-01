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    Кверквелия и братья Миранчуки – в заявке «Локомотива» на матч с «Байером»

    Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным определился с заявкой на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

    Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;

    Защитники: Живоглядов, Идову, Хеведес, Чорлука, Мурило, Кверквелия;

    Полузащитники: Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Жоау Мариу, Рыбус, Ал. Миранчук, Тугарев, Рыбчинский, Куликов, Дорофеев;

    Нападающие: Смолов, Жемалетдинов, Эдер, Джорджевич.

    • Матч «Байер» – «Локомотив» состоится 18 сентября в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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