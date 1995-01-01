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    Карпин – о победе над «Ахматом»: «Настроение не очень. Игра, мягко говоря, не понравилась»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против «Ахмата».

    «Настроение не очень. Игра, мягко говоря, не понравилась. Сегодня все игроки пытались, все старались, но мало что получалось. Да, всe равно взяли три очка – это признак того, что у нас есть игроки, которые обладают определeнным классом.

    Всe по-другому для меня в Ростове. Здесь есть абсолютное доверие, взаимопонимание, мне комфортно в городе, клубе и команде. Одни плюсы от пребывания здесь.

    Да, «Ростов» изменился. Делали изменения исходя из того, какие футболисты у нас появились по окончании прошлого сезона. Лидерство «Ростова» пока ни о чeм не говорит. Особенно после таких матчей, как сегодня. В прошлом сезоне начали примерно так же, а закончили, мягко говоря, не особо. Сейчас нет смысла обращать внимание на таблицу», – сказал Карпин.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2897

      Yurok161 28 минут назад

      Все по делу.Игра начиналась не в нашу пользу.Одно радует-самоотдача!Игра смотрится,есть самоотдача.А это главное!!!

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