АПЛ. «Вест Хэм» в меньшинстве отстоял гостевую ничью в матче с «Астон Виллой»

В матче 5-го тура АПЛ «Астон Вилла» и «Вест Хэм» победителя не выявили.

Команды так и не открыли счет в игре, расписав нулевую ничью.

Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

Астон Вилла – Вест Хэм – 0:0 (0:0)

Удаление: нет – Масуаку, 67.

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