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    АПЛ. «Вест Хэм» в меньшинстве отстоял гостевую ничью в матче с «Астон Виллой»

    В матче 5-го тура АПЛ «Астон Вилла» и «Вест Хэм» победителя не выявили.

    Команды так и не открыли счет в игре, расписав нулевую ничью.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

    Астон Вилла – Вест Хэм – 0:0 (0:0)

    Удаление: нет – Масуаку, 67.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    16.09.2019 23:54
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