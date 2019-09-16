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    Хохлов – о матче с «Уфой»: «Динамо» владело инициативой, но нас подвела реализация»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против «Уфы».

    «Сегодня все сражались и создавали моменты, подвела реализация. Еe нужно отрабатывать на тренировках и доводить до совершенства. В первом тайме в каких-то моментах действовали слишком хладнокровно, а во втором – слишком нервничали.

    Фанаты вправе быть недовольными результатом. Хотя, мы владели инициативой. По поводу двух замен: кем мы должны были усилить игру? Кто сегодня играл плохо? Вы может видите другое с трибуны, а я вижу своe. Я понимаю, что все сейчас расстроены, но это не значит, что в конце нужно было менять любого.

    Сегодня у многих игроков были моменты, просто мы не смогли их реализовать. Я не видел сегодня безразличия, был брак, но моменты создавались. Один гол по такой игре многое меняет и мы его не забили», – сказал Хохлов.

    • «Динамо» и «Уфа» сыграли вничью со счетом 0:0.
    • Москвичи занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а башкирцы располагаются на 9-й строчке.

    Источник: «Чемпионат»

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    16.09.2019 22:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3046

      paracetamol 24 минуты назад

      Вас подвел судья. Поставил левый пен, а обделался с ВАР. А деньги взял, наверное.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +520

      Сенситив 1 час назад

      ...Сегодня у многих игроков были моменты, просто мы не смогли их реализовать...
      я эту фразу от хохла слышу второй год, уж игроков на 100% поменяли, а реализация всё там же, вот поставь другого рулевого, да хоть кого и начнут забивать сто пудов, при том эти же пацаны, рыба гниёт с головы, жалко историю клуба, но пед**лы в руководстве новые, а болелы потерпят, как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +10610

      Garrincha58 > Сенситив 54 минуты назад

      придёт другой Хохлов и Динамо начнёт забивать как Ибрагимович по три за матч

      0
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      Рейтинг: +703

      petr69 1 час назад

      наверное нужно уйти

      1
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      ...
      Рейтинг: +10610

      Garrincha58 > petr69 53 минуты назад

      и ничего не изменится

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