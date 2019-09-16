Хохлов – о матче с «Уфой»: «Динамо» владело инициативой, но нас подвела реализация»

Вас подвел судья. Поставил левый пен, а обделался с ВАР. А деньги взял, наверное.
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против «Уфы».
«Сегодня все сражались и создавали моменты, подвела реализация. Еe нужно отрабатывать на тренировках и доводить до совершенства. В первом тайме в каких-то моментах действовали слишком хладнокровно, а во втором – слишком нервничали.
Фанаты вправе быть недовольными результатом. Хотя, мы владели инициативой. По поводу двух замен: кем мы должны были усилить игру? Кто сегодня играл плохо? Вы может видите другое с трибуны, а я вижу своe. Я понимаю, что все сейчас расстроены, но это не значит, что в конце нужно было менять любого.
Сегодня у многих игроков были моменты, просто мы не смогли их реализовать. Я не видел сегодня безразличия, был брак, но моменты создавались. Один гол по такой игре многое меняет и мы его не забили», – сказал Хохлов.
- «Динамо» и «Уфа» сыграли вничью со счетом 0:0.
- Москвичи занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а башкирцы располагаются на 9-й строчке.