Президент «Оренбурга» – об информации про Карреру: «Глупости это все! Такое и присниться не могло»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера предлагал свои услуги клубу и получил отказ.

«Глупости это все! Даже не знаю, кто вбрасывает такую информацию. Даже несерьезно обсуждать такие вещи, такое и присниться не могло!» — сказал Кияев.

По информации «Чемпионата», Каррера во время недавнего пребывания в Москве общался с руководством «Оренбурга», повторно предложил свои услуги, но получил отказ.