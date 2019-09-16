Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Президент «Оренбурга» – об информации про Карреру: «Глупости это все! Такое и присниться не могло»

    Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера предлагал свои услуги клубу и получил отказ.

    «Глупости это все! Даже не знаю, кто вбрасывает такую информацию. Даже несерьезно обсуждать такие вещи, такое и присниться не могло!» — сказал Кияев.

    По информации «Чемпионата», Каррера во время недавнего пребывания в Москве общался с руководством «Оренбурга», повторно предложил свои услуги, но получил отказ.

    • В декабре 2018 года «Чемпионат» писал, что Каррера может возглавить «Оренбург».
    • Каррера в недавнем интервью заявлял, что не контактировал с клубами РПЛ после ухода из «Спартака».
    • Итальянец проработал в «Спартаке» до октября 2018 года.
    • При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:43
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9612

      vladimir-7 1 час назад

      Да это сам Каррера вбрасывает, напоминая о себе и надеется пристроиться
      в спартаке, чтобы еще разок выкачать деньжат из клуба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2797

      woyser 2 часа назад

      Как кто вбрасывает? "Бомбардир"!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2227

      JTherry > woyser 1 час назад

      на самом деле это дело рук - "Чемпионата" (см. ссылку в Бомбардире)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2805

      RotBerg 2 часа назад

      По джентельменски))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru