Президент «Оренбурга» – об информации про Карреру: «Глупости это все! Такое и присниться не могло»

Да это сам Каррера вбрасывает, напоминая о себе и надеется пристроиться
в спартаке, чтобы еще разок выкачать деньжат из клуба.
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера предлагал свои услуги клубу и получил отказ.
«Глупости это все! Даже не знаю, кто вбрасывает такую информацию. Даже несерьезно обсуждать такие вещи, такое и присниться не могло!» — сказал Кияев.
По информации «Чемпионата», Каррера во время недавнего пребывания в Москве общался с руководством «Оренбурга», повторно предложил свои услуги, но получил отказ.
- В декабре 2018 года «Чемпионат» писал, что Каррера может возглавить «Оренбург».
- Каррера в недавнем интервью заявлял, что не контактировал с клубами РПЛ после ухода из «Спартака».
- Итальянец проработал в «Спартаке» до октября 2018 года.
- При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.