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    Месси включен в заявку «Барсы» на матч с «Боруссией»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может сыграть с дортмундской «Боруссией» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Клуб включил капитана команды в заявку на матч, сообщает твиттер каталонцев.

    Журналист радиостанции Cope Элена Кондис Эдо в своем твиттере сообщила, что в заявку также попал 16-летний форвард «Барселоны» Ансу Фати.

    • Месси не сыграл с «Валенсией» из-за повреждения. Сообщалось, что аргентинец продолжает испытывать дискомфорт из-за травмы икроножной мышцы.
    • «Барселона» обыграла «Валенсию» со счетом 5:2 и вышла на пятое место в таблице Примеры, в активе каталонцев 7 очков после четырех матчей.
    • «Боруссия» примет «Барсу» 17 сентября.

    Источник: твиттер Барселона

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      DyadyaWel 1 час назад

      Думаю выйдет либо на 20 последних минут если результат будет положительный, либо минут на 15 раньше- если надо будет спасать положение. Хотя не факт что он сейчас сможет в одиночку перевернуть игру.

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