Месси включен в заявку «Барсы» на матч с «Боруссией»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может сыграть с дортмундской «Боруссией» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб включил капитана команды в заявку на матч, сообщает твиттер каталонцев.

Журналист радиостанции Cope Элена Кондис Эдо в своем твиттере сообщила, что в заявку также попал 16-летний форвард «Барселоны» Ансу Фати.