Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Ибрагимович: «Нужно быть похожим на Златана, и голы сами приходят»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал свой хет-трик в ворота «Канзас Сити» (7:2).

    «Забивать голы легко, просто нужно быть похожим на Златана, и голы сами приходят. Я стараюсь помочь команде наилучшим образом – забивая голы. Я забил, и я должен продолжать это делать. Я должен и дальше забивать голы и облегчать задачу для всех в команде», – сказал Ибрагимович.

    • В матче очередного тура МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» дома разгромил «Канзас Сити» со счетом 7:2.
    • Хет-трик в этой игре сделал Ибрагимович.
    • Всего в 25 матчах сезона швед забил 26 мячей. Это новый рекорд клуба.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru