Ибрагимович: «Нужно быть похожим на Златана, и голы сами приходят»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал свой хет-трик в ворота «Канзас Сити» (7:2).
«Забивать голы легко, просто нужно быть похожим на Златана, и голы сами приходят. Я стараюсь помочь команде наилучшим образом – забивая голы. Я забил, и я должен продолжать это делать. Я должен и дальше забивать голы и облегчать задачу для всех в команде», – сказал Ибрагимович.
- В матче очередного тура МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» дома разгромил «Канзас Сити» со счетом 7:2.
- Хет-трик в этой игре сделал Ибрагимович.
- Всего в 25 матчах сезона швед забил 26 мячей. Это новый рекорд клуба.