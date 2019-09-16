Ибрагимович: «Нужно быть похожим на Златана, и голы сами приходят»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал свой хет-трик в ворота «Канзас Сити» (7:2).

«Забивать голы легко, просто нужно быть похожим на Златана, и голы сами приходят. Я стараюсь помочь команде наилучшим образом – забивая голы. Я забил, и я должен продолжать это делать. Я должен и дальше забивать голы и облегчать задачу для всех в команде», – сказал Ибрагимович.