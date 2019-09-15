«Динамо» сделало видео к матчу с «Уфой» в стиле «Рокки Бальбоа»

Пресс-служба московского «Динамо» преддверии матча 9 тура против «Уфы» подготовило видеоролик с участием нападающего Сильвестра Игбуна в стиле фильмов про Рокки Бальбоа.
Под монолог актера Сильвестра Сталлоне футболист готовится к выходу на матч против бывшего клуба.
- «Уфа» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 10 очками, «Динамо» идет на 11-м месте с девятью баллами.
- Игбун перешел в «Динамо» в последний день трансферного окна.
- В 35 матчах прошлого сезона за «Уфу» игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
- Transfermarkt оценивает Игбуна в 4,5 миллиона евро.
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— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 15, 2019