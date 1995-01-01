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    Каррагер: «Манчестер Сити» – лучшая команда Европы. «Ливерпуль» хоть и выиграл ЛЧ, но отстает»

    Экс-защитник «Ливерпуля» и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер объяснил, почему считает «Манчестер Сити» лучшей командой Европы.

    «Думаю, «Манчестер Сити» – лучшая команда Европы, а «Ливерпуль» хоть и выиграл Лигу чемпионов, но отстает». Победа в ЛЧ не означает, что вы лучшие в Европе, ведь это кубковый турнир. «Ливерпуль» абсолютно точно не был лучшим в 2005 году», – поделился мнением Каррагер.

    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ после пяти туров без потерь очков (15 баллов).
    • «Сити» не смог выиграть «Тоттенхэм» (2:2) и «Норвич» (2:3) и отстает от лидера чемпионата на четыре очка.

    Источник: Твиттер Джейми Каррагера

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