Каррагер: «Манчестер Сити» – лучшая команда Европы. «Ливерпуль» хоть и выиграл ЛЧ, но отстает»

Экс-защитник «Ливерпуля» и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер объяснил, почему считает «Манчестер Сити» лучшей командой Европы.

«Думаю, «Манчестер Сити» – лучшая команда Европы, а «Ливерпуль» хоть и выиграл Лигу чемпионов, но отстает». Победа в ЛЧ не означает, что вы лучшие в Европе, ведь это кубковый турнир. «Ливерпуль» абсолютно точно не был лучшим в 2005 году», – поделился мнением Каррагер.