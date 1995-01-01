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    Гвардиола – после поражения от «Норвича»: «Ливерпуль», ты чемпион. Поздравляю»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение клуба от «Норвича» (2:3) в матче пятого тура АПЛ.

    «Что я думаю? «Ливерпуль», ты чемпион. Поздравляю… Только сейчас сентябрь, и что нам делать дальше? Восстановиться, тренироваться и выходить на поле снова. Мы потеряли пять очков, но с «Тоттенхэмом» играли здорово (2:2). Сейчас нужно проделать работу над ошибками и понять, где прибавлять дальше», – заявил Гвардиола.

    • Лидер чемпионата «Ливерпуль» выиграл пять из пяти игр.
    • В среду «Сити» сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

    Источник: The Guardian

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