Гвардиола – после поражения от «Норвича»: «Ливерпуль», ты чемпион. Поздравляю»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение клуба от «Норвича» (2:3) в матче пятого тура АПЛ.

«Что я думаю? «Ливерпуль», ты чемпион. Поздравляю… Только сейчас сентябрь, и что нам делать дальше? Восстановиться, тренироваться и выходить на поле снова. Мы потеряли пять очков, но с «Тоттенхэмом» играли здорово (2:2). Сейчас нужно проделать работу над ошибками и понять, где прибавлять дальше», – заявил Гвардиола.