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    Симеоне – после поражения от «Реал Сосьедада»: «Я обеспокоен и атакой, и защитой «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после матча четвертого тура Примеры против «Реал Сосьедада» (0:2). Аргентинец обеспокоен атакующей линией команды.

    «Мы впервые в сезоне проиграли. Нашим молодым футболистам нужно вырасти, такие поражения являются частью роста. Лучшее состояние будет у нас в нужные моменты. Сейчас же я обеспокоен как атакой, так и защитой «Атлетико», но мы знаем, куда нужно двигаться», – заверил Симеоне.

    • Мадридцы лидируют в таблице.
    • На следующей неделе «Атлетико» в Лиге чемпионов встретится с «Ювентусом».
    • Следующий соперник мадридцев по Примере – «Сельта».

    Источник: Marca

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