Симеоне – после поражения от «Реал Сосьедада»: «Я обеспокоен и атакой, и защитой «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после матча четвертого тура Примеры против «Реал Сосьедада» (0:2). Аргентинец обеспокоен атакующей линией команды.

«Мы впервые в сезоне проиграли. Нашим молодым футболистам нужно вырасти, такие поражения являются частью роста. Лучшее состояние будет у нас в нужные моменты. Сейчас же я обеспокоен как атакой, так и защитой «Атлетико», но мы знаем, куда нужно двигаться», – заверил Симеоне.