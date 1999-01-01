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    Джикия: «Сегодня Кононов – главный тренер «Спартака». Понятно, что это временно и когда-то что-то закончится»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения в девятом туре РПЛ от «Урала» (1:2) поговорил о фигуре главного тренера Олега Кононова. По словам капитана москвичей, они доверяют специалисту.

    «Согласитесь, когда «Спартак» проигрывает дома «Уралу», это достаточно странно. По сути, тренер особо ни при чeм, на поле играем мы. То, что некоторые просят увольнения Кононова, то могу сказать, что мы полностью доверяем тренеру. Мы стараемся на тренировках выполнять его требования и играть в тот футбол, в который он хочет. Что-то получается, что-то нет.

    Сегодня Олег Георгиевич — главный тренер «Спартака», я — игрок «Спартака». Понятно, что это всe временно, и когда-то что-то закончится, но пока мы вместе, будем смотреть друг на друга с высоко поднятой головой и честно делать свою работу. А если что-то нас будет не устраивать, то мы будем это решать и всe высказывать друг другу», – сказал Джикия.

    • Москвичи в РПЛ идут шестыми.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
    • Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

    Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:45
    Комментарии16
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      Рейтинг: +20646

      gol_kak_sokol 19 минут назад

      С каждым матчем Джикия играет все хуже, но, видимо, тренер без притензий, и Джикия его защищает, хотя почти все спартаковские болельщики не считают Кононова тренером. Сам Джикия стал медлительным тугодумом.

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      Рейтинг: +2096

      minaev23 20 минут назад

      История проста . Медведев денег нет но вы держитесь!!!! ***...ь !1111111111111111

      0
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      Рейтинг: +1071

      mahan 24 минуты назад

      Пиджак иди ВОН.

      0
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      Рейтинг: +1240

      Борат 27 минут назад

      Надеюсь не сольют пиджака и дадут ему ещё поработать! Верим!!!

      2
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      Рейтинг: +4053

      ivany4 48 минут назад

      Наконец-то капитан послал "черную метку" конону-варвару!!!
      Если вы "стараетесь на тренировках выполнять его требования и играть в тот футбол, в который он хочет", то вероятно он сам не знает в какой футбол он хочет играть. И видимо ему придется выкинуть "конспекты ОИРа", и забыть о стеночках, забеганиях и красивом футболе, если судить по вью Цорна.

      2
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      Рейтинг: +484

      Сенситив 49 минут назад

      Глушак, будучи капитаном мясных, тоже пел за Кареру, а где теперь Карера, а где теперь Глушак? к зиме ждём нового тренеришку, может подберут толкового свинопаса, как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +673

      spam2009 50 минут назад

      мне кажется что в понедельник пиджак пойдет на уй

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      Рейтинг: +4053

      ivany4 > spam2009 46 минут назад

      Сплюнь три раза через левое плечо, а то не сбудется предсказание.))

      2
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      Рейтинг: +4945

      Старикан 50 минут назад

      Такой набор футболистов, а игры ваще нет! Кто виноват?

      1
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      Рейтинг: +32592

      portero 52 минуты назад

      про Бакаева интереснее сказал, он что то там крутит вертит на краю , нам нужна другая игра.

      2
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      Рейтинг: +123

      arrivalgist 53 минуты назад

      Как по Маяковскому: "Которые тут временные?
      Слазь!
      Кончилось ваше время".))

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