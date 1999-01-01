Джикия: «Сегодня Кононов – главный тренер «Спартака». Понятно, что это временно и когда-то что-то закончится»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения в девятом туре РПЛ от «Урала» (1:2) поговорил о фигуре главного тренера Олега Кононова. По словам капитана москвичей, они доверяют специалисту.

«Согласитесь, когда «Спартак» проигрывает дома «Уралу», это достаточно странно. По сути, тренер особо ни при чeм, на поле играем мы. То, что некоторые просят увольнения Кононова, то могу сказать, что мы полностью доверяем тренеру. Мы стараемся на тренировках выполнять его требования и играть в тот футбол, в который он хочет. Что-то получается, что-то нет.

Сегодня Олег Георгиевич — главный тренер «Спартака», я — игрок «Спартака». Понятно, что это всe временно, и когда-то что-то закончится, но пока мы вместе, будем смотреть друг на друга с высоко поднятой головой и честно делать свою работу. А если что-то нас будет не устраивать, то мы будем это решать и всe высказывать друг другу», – сказал Джикия.

Москвичи в РПЛ идут шестыми.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).

Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

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