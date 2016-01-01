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    Федун после поражения от «Урала» покинул стадион через запасной выход, не выйдя к прессе

    Владелец «Спартака» Леонид Федун не вышел к прессе после матча девятого тура РПЛ против «Урала» (1:2), пишет в телеграм-канале главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов. Это третье поражение москвичей подряд.

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в твиттере добавил, что Федун покинул стадион через запасной выход. Летом в интервью функционер говорил о планах отойти от управления клубом в следующем десятилетии.

    • Москвичи в РПЛ идут шестыми.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
    • Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1080

      FRZZ 1 минуту назад

      Выход один, нужно приглашать Бердыева, пока безработный.
      Кононов ещё не дорос , чтобы тренировать Спартак.

      0
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      Рейтинг: +8458

      Диктор 1 минуту назад

      Стыдно -пора задуматься о смене тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      Иван Петров 1986 13 минут назад

      Думай, ты же хозяин.

      0
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      Рейтинг: +82

      playsh 23 минуты назад

      Ну точно отправит команду в лигу поскромней, а там и продаст какому-нибудь богатею ???Надоел ему этот футбольный бизнес,хлопотно очень.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4938

      BRO_football 25 минут назад

      Народный клуб, говорите. Ну-ну...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      playsh > BRO_football 19 минут назад

      Но ведь Спартак на самом деле народный клуб.Только,к сожалению,руководят им не совсем грамотные функционеры.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6903

      ufos73 > BRO_football 11 минут назад

      А какой клуб еще так бы обсуждали?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +848

      eleng 33 минуты назад

      ... а нужно было через строй болельщиков... сколько метров бы прошел... интересно)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10866

      sssrspartak > eleng 24 минуты назад

      а еще лучше соревнование устроить!кто быстрее этот строй пройдет!он или кононов?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +175

      Николай71 > sssrspartak 14 минут назад

      Пипец...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5033

      Агасфер 36 минут назад

      Не в платье сестры милосердия-и ладно....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      piligrim1986 49 минут назад

      а я после матча выключил тв и покинул комнату. тоже не выйдя к прессе.

      5
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      Рейтинг: +1074

      Дедуктор 50 минут назад

      Фядун должен поактивней себя проявлять. Для начала - встать рядом с Пиджаком на тренерской бровке. Хучь, какие то эмоции имитировать.
      В Урале, вот, Иванов вполне себя на тренерской скамейке нашел. Чем Фядун хуже?

      0
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      Рейтинг: +19948

      oyabun 57 минут назад

      "Летом в интервью функционер говорил о планах отойти от управления клубом в следующем десятилетии.". Видимо решил ускорить события и отойти уже сегодня.

      3
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