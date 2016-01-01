Федун после поражения от «Урала» покинул стадион через запасной выход, не выйдя к прессе

Выход один, нужно приглашать Бердыева, пока безработный.
Кононов ещё не дорос , чтобы тренировать Спартак.
Владелец «Спартака» Леонид Федун не вышел к прессе после матча девятого тура РПЛ против «Урала» (1:2), пишет в телеграм-канале главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов. Это третье поражение москвичей подряд.
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в твиттере добавил, что Федун покинул стадион через запасной выход. Летом в интервью функционер говорил о планах отойти от управления клубом в следующем десятилетии.
- Москвичи в РПЛ идут шестыми.
- В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
- Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.