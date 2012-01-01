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    Sport Bild: «Манчестер Юнайтед» предлагал за Крооса 75 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «Реала» Тони Крооса.

    По информации Sport Bild, весной английский клуб предлагал за немца 75 миллионов евро, но получил отказ.

    Тогда мадридцы решили не продавать 29-летнего хавбека и продлили с ним контракт до 2023 года.

    Теперь же «Реал» готов возобновить переговоры по Кроосу, но только при условии включения в сделку Поля Погба.

    • Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро.
    • В нынешнем розыгрыше АПЛ 26-летний француз принял участие в четырех матчах, отметившись двумя результативными передачами.
    • Кроос выступает за «Реал» с лета 2014 года, перейдя из «Баварии» за 25 миллионов евро.
    • В новом сезоне на счету немецкого хавбека четыре матча и один забитый мяч.

    Источник: Sport Bild

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