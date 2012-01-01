Sport Bild: «Манчестер Юнайтед» предлагал за Крооса 75 миллионов

«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «Реала» Тони Крооса.

По информации Sport Bild, весной английский клуб предлагал за немца 75 миллионов евро, но получил отказ.

Тогда мадридцы решили не продавать 29-летнего хавбека и продлили с ним контракт до 2023 года.

Теперь же «Реал» готов возобновить переговоры по Кроосу, но только при условии включения в сделку Поля Погба.