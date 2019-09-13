Савин – об арбитре Пустовойтовой: «РФС, вас не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал ЛЧ, а в России не получает шанса двигаться вперeд?»

Видеоблогер Евгений Савин раскритиковал Российский футбольный союз за то, что арбитр Анастасия Пустовойтова не получает шанс поработать на матчах ФНЛ или РПЛ.

«Помните выпуск про девушку – судью ( Настю Пустовойтову ) на моем канале КраСава???? С того момента она отсудила финал женской Лиги Чемпионов (впервые в истории российского судейства). А вчера получила награду «рефери года» от IFDA из рук Фернандо Йерро и Франческо Тотти.

Уже почти во всех ТОП-чемпионатах судят девушки!!! НО ТОЛЬКО У НАС можно быть топчиком в Европе, а дома даже не понюхать ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу (смотреть 4 фото). Ребята из РФС, вас самих не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги Чемпионов, а в России не получает ШАНСА двигаться вперeд???

Я понимаю, что «баба» должна варить борщи на кухне, но может дадите ей подвигаться???» – написал Савин в инстаграме.