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    Савин – об арбитре Пустовойтовой: «РФС, вас не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал ЛЧ, а в России не получает шанса двигаться вперeд?»

    Видеоблогер Евгений Савин раскритиковал Российский футбольный союз за то, что арбитр Анастасия Пустовойтова не получает шанс поработать на матчах ФНЛ или РПЛ.

    «Помните выпуск про девушку – судью ( Настю Пустовойтову ) на моем канале КраСава???? С того момента она отсудила финал женской Лиги Чемпионов (впервые в истории российского судейства). А вчера получила награду «рефери года» от IFDA из рук Фернандо Йерро и Франческо Тотти.

    Уже почти во всех ТОП-чемпионатах судят девушки!!! НО ТОЛЬКО У НАС можно быть топчиком в Европе, а дома даже не понюхать ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу (смотреть 4 фото). Ребята из РФС, вас самих не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги Чемпионов, а в России не получает ШАНСА двигаться вперeд???

    Я понимаю, что «баба» должна варить борщи на кухне, но может дадите ей подвигаться???» – написал Савин в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@sava9)

    Источник: Инстаграм Евгения Савина

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии16
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      Рейтинг: +2713

      Рубинище 27 минут назад

      Хуже Лапочкина уж точно не будет судить, давно пора новых арбитров привлекать, интересно было бы на полностью женскую бригаду посмотреть.

      2
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      Рейтинг: +8748

      vka1970 41 минуту назад

      Судейский корпус на данный момент как закрытый клуб.Туда даже другие судьи мужики просто так не заходят.Или через знакомых с последующей отработкой или через откаты.Всё старо как мир.Сомневаюсь, что Егоров пустит в свой курятник человека со стороны и тем более женщину.Неизвестно, что сия особа там наворотит.А ему ж работать в поте лица надо и стричь и стричь доверенную ему овцу.Потому то Пустовойтова там мягко говоря не при делах.

      2
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      Рейтинг: +1913

      Masteralex 1 час назад

      а потому что судейский корпус это закрытый кружок пид***асов, туда доступ закрыт тем кто может всё спалить, тем более женщинам

      4
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      Рейтинг: +5027

      Агасфер 1 час назад

      Потому что она скоро будет бабушкой,а ты её именуешь девушкой.РФС думает,что юная девственница ещё не доросла до нужного возраста и уровня.

      0
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      Рейтинг: +1825

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Бабы пусть судяд баб, мужики мужиков.

      -1
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      Рейтинг: +3304

      Yev > ухоженный крокодил 1 час назад

      Вот-вот, полностью согласен. Просто ей денюжку хочется, всё-таки в женском футболе не такие деньги крутятся.

      -1
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      Рейтинг: +4449

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Он просто алчный, хочет чтобы его "заряженные тапки" начали действовать, а то подвижек никаких нет,а время зарядки подходит к концу))

      2
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      Рейтинг: +3330

      Viper for CSKA 1 час назад

      Выскажу странную мысль, но может это и к лучшему? Свою проф пригодность она на европейском уровне доказала, может имеет смысл дать ей какие-нибудь матчи мужской ЛЕ или ЛЧ. Просто сотрудничество с такими кадрами, как Егоров, может только негативно сказаться на качестве судейства, душевном спокойствии и равновесии и репутации среди поклонников футбола в нашей стране.

      3
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      Рейтинг: +3304

      Yev 1 час назад

      Возможно вы меня обвините в сексизме, но я считаю, что женщинам в Мужском футболе не место на поле, на трибунах - да, в составе мед.персонала - да но не на поле. Дело в том, что може возникнуть конфликт полов, когда вдруг ей просто физиологически понравится какой-то из игроков и когда играют гормоны, никакой VAR уже не поможет.

      -2
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      Рейтинг: +483

      Mister_Tomsk > Yev 1 час назад

      траханут ее, за это боишься?) в сеть ворот замотают и в 22 ствола хыхы))) Бразерс бы отдыхал :D

      0
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      Рейтинг: +483

      Mister_Tomsk > Yev 1 час назад

      В наше время друг мой)))) Судье мужику, может тоже понравиться игрок мужик))) и у него сыграют гормоны))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +3304

      Yev > Mister_Tomsk 1 час назад

      Но слава Богу это пока еще не так распространенно, как любовь нормальная, то есть между женщиной и мужчиной.

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      Рейтинг: +1825

      ухоженный крокодил > Mister_Tomsk 1 час назад

      Что-то я сомневаюсь, что судьи у нас гомосексуалисты.
      Если, только не в переносном смысле.:)))

      0
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      Рейтинг: +1913

      Masteralex > Yev 1 час назад

      более тупее причины не слышал ни разу, по твоей логике вообще женщинам с мужчинам в одной комнате работать нельзя, гормоны же, к обеду уже все перетрахают друг друга

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      Рейтинг: +3304

      Yev > Masteralex 40 минут назад

      По ходу этотты мыслишь нижней головой, я вообще-то о другом: судья принимает решения за доли секунды, иногда наверное подсознательно и вот как раз в этот момент могут вмешаться и гормоны. Более близкие отношения между людьми, а не кроликами, происходят немного медленнее (больше чем секунда) и осознаненее.

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      Рейтинг: +782

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Красава, читай мою аватарку..

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