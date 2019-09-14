Ибрагимович: «Златан может быть только один»

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Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал клубный ролик, в котором гол шведа повторяет футбольный симулятор FIFA 20.
«Когда Златан в реальной жизни становится Златаном в FIFA», – подписал видео клубный твиттер «Гэлакси».
«Златан может быть только один», – ответил швед в ретвите.
- В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл в 24 матчах, забил 23 гола и сделал четыре голевых ассиста.
- Накануне Федерация футбола Швеции организовала установку памятника нападающему.
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— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 14, 2019