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    Ибрагимович: «Златан может быть только один»

    Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал клубный ролик, в котором гол шведа повторяет футбольный симулятор FIFA 20.

    «Когда Златан в реальной жизни становится Златаном в FIFA», – подписал видео клубный твиттер «Гэлакси».

    «Златан может быть только один», – ответил швед в ретвите.

    • В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл в 24 матчах, забил 23 гола и сделал четыре голевых ассиста.
    • Накануне Федерация футбола Швеции организовала установку памятника нападающему.

    Источник: Твиттер Златана Ибрагимовича

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