Ибрагимович: «Златан может быть только один»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал клубный ролик, в котором гол шведа повторяет футбольный симулятор FIFA 20.

«Когда Златан в реальной жизни становится Златаном в FIFA», – подписал видео клубный твиттер «Гэлакси».

«Златан может быть только один», – ответил швед в ретвите.

В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл в 24 матчах, забил 23 гола и сделал четыре голевых ассиста.

Накануне Федерация футбола Швеции организовала установку памятника нападающему.