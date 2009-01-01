У «Реала» в заявке на игру против «Леванте» три полузащитника

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан включил только трех полузащитников в заявку на матч против «Леванте».

Из 19 футболистов, включенных Зиданом в заявку на матч, только трое являются номинальными полузащитниками: Тони Кроос, Хамес и Каземиро.