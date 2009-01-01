У «Реала» в заявке на игру против «Леванте» три полузащитника

С двумя опорниками, как и раньше, сыграет и все пучком
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан включил только трех полузащитников в заявку на матч против «Леванте».
Из 19 футболистов, включенных Зиданом в заявку на матч, только трое являются номинальными полузащитниками: Тони Кроос, Хамес и Каземиро.
- Марко Асенсио, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Иско пропустят матч из-за травм.
- Гарет Бэйл не сыграет, так как был удален в матче против «Вильярреала» (2:2).
- Матч состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.