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    У «Реала» в заявке на игру против «Леванте» три полузащитника

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан включил только трех полузащитников в заявку на матч против «Леванте».

    Из 19 футболистов, включенных Зиданом в заявку на матч, только трое являются номинальными полузащитниками: Тони Кроос, Хамес и Каземиро.

    Источник: Твиттер журналиста Хосе Клароса

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7025

      Skull_Boy 1 час назад

      С двумя опорниками, как и раньше, сыграет и все пучком

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