Сарри: «Все в нашей семье болели за «Фиорентину». Все, но не я»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в преддверии матча 3-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» признался, почему его родные не поддержали выбор Турина в качестве места работы.

«Мама не одобрила мой выбор, это если мягко сказать. Моя бабушка жила в 500 метрах от стадиона «Фиорентины», так что все в нашей семье болели за этот клуб. Все, но не я. Я переживал за «Наполи».

У меня хватает воспоминаний об этом стадионе, но сейчас наиболее памятное то, как я потерял здесь шансы на чемпионство. Хочется заменить плохие воспоминания на хорошие», – заявил Сарри.