Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Сарри: «Все в нашей семье болели за «Фиорентину». Все, но не я»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в преддверии матча 3-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» признался, почему его родные не поддержали выбор Турина в качестве места работы.

    «Мама не одобрила мой выбор, это если мягко сказать. Моя бабушка жила в 500 метрах от стадиона «Фиорентины», так что все в нашей семье болели за этот клуб. Все, но не я. Я переживал за «Наполи».

    У меня хватает воспоминаний об этом стадионе, но сейчас наиболее памятное то, как я потерял здесь шансы на чемпионство. Хочется заменить плохие воспоминания на хорошие», – заявил Сарри.

    • Сарри этим летом сменил у руля «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
    • Стороны заключили контракт до лета 2022 года.
    • Матч против «Фиорентины» состоится сегодня в 16:00.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru