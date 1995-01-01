Сарри: «Все в нашей семье болели за «Фиорентину». Все, но не я»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в преддверии матча 3-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» признался, почему его родные не поддержали выбор Турина в качестве места работы.
«Мама не одобрила мой выбор, это если мягко сказать. Моя бабушка жила в 500 метрах от стадиона «Фиорентины», так что все в нашей семье болели за этот клуб. Все, но не я. Я переживал за «Наполи».
У меня хватает воспоминаний об этом стадионе, но сейчас наиболее памятное то, как я потерял здесь шансы на чемпионство. Хочется заменить плохие воспоминания на хорошие», – заявил Сарри.
- Сарри этим летом сменил у руля «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
- Стороны заключили контракт до лета 2022 года.
- Матч против «Фиорентины» состоится сегодня в 16:00.