Гилерме рассказал, где планирует жить после завершения карьеры

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме ответил на вопросы женской сборной России. Соответствующее видео опубликовано на канале сборной России в YouTube.

— Расскажи о Марио Фернандесе.

— Марио — очень хороший парень, у меня с ним всегда были очень хорошие отношения. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с таким человеком.

— Почему он не говорит по-русски, хотя все понимает?

— Я думаю, что он стесняется. Он все понимает, но стесняется говорить. Мариу такой человек. Только из-за этого.

— После завершения карьеры ты останешься в России или же вернешься на родину?

— Я до сих пор не знаю, есть сомнения. Но скорее всего, буду жить в Европе, в Бразилию пока возвращаться не хочу.