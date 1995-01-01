Гилерме рассказал, где планирует жить после завершения карьеры

А я уж думал в Сургуте поселится, ан нет, в европе
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме ответил на вопросы женской сборной России. Соответствующее видео опубликовано на канале сборной России в YouTube.
— Расскажи о Марио Фернандесе.
— Марио — очень хороший парень, у меня с ним всегда были очень хорошие отношения. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с таким человеком.
— Почему он не говорит по-русски, хотя все понимает?
— Я думаю, что он стесняется. Он все понимает, но стесняется говорить. Мариу такой человек. Только из-за этого.
— После завершения карьеры ты останешься в России или же вернешься на родину?
— Я до сих пор не знаю, есть сомнения. Но скорее всего, буду жить в Европе, в Бразилию пока возвращаться не хочу.
- Голкипер выступает за «Локомотив» с лета 2007 года.
- В ноябре 2015 года бразилец получил российское гражданство.
- В марте 2016 года Гилерме дебютировал за национальную сборную России матчем с Литвой (3:0).