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    Гилерме рассказал, где планирует жить после завершения карьеры

    Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме ответил на вопросы женской сборной России. Соответствующее видео опубликовано на канале сборной России в YouTube.

    — Расскажи о Марио Фернандесе.

    — Марио — очень хороший парень, у меня с ним всегда были очень хорошие отношения. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с таким человеком.

    — Почему он не говорит по-русски, хотя все понимает?

    — Я думаю, что он стесняется. Он все понимает, но стесняется говорить. Мариу такой человек. Только из-за этого.

    — После завершения карьеры ты останешься в России или же вернешься на родину?

    — Я до сих пор не знаю, есть сомнения. Но скорее всего, буду жить в Европе, в Бразилию пока возвращаться не хочу.

    • Голкипер выступает за «Локомотив» с лета 2007 года.
    • В ноябре 2015 года бразилец получил российское гражданство.
    • В марте 2016 года Гилерме дебютировал за национальную сборную России матчем с Литвой (3:0).

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1251

      Фан666 6 минут назад

      А я уж думал в Сургуте поселится, ан нет, в европе

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