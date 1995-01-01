Гилерме: «В России нужно вставать и говорить тост. В Бразилии такого нет. Мы любим только бухать, сидеть и отдыхать без тостов»

хыхххх....наш пацан, есь))))))
Вратарь сборной России и «Локомотива» Гилерме рассказал об особенностях застолья в Бразилии. Они проходят без тостов.
«Когда ты сидишь с русскими ребятами на каких-то важных встречах, например на днях рождения, и все пьют водку, нужно вставать каждую минуту и говорить тост. У нас в Бразилии такого нет. Мы любим только бухать, сидеть и отдыхать без тостов», – сказал Гилерме.
- Натурализованный бразилец выступает в России с 2007 года.
- Несколько лет назад Гилерме был близок к трансферу в «Краснодар».
- «Локомотив» в РПЛ сейчас идет пятым.