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    Гилерме: «В России нужно вставать и говорить тост. В Бразилии такого нет. Мы любим только бухать, сидеть и отдыхать без тостов»

    Вратарь сборной России и «Локомотива» Гилерме рассказал об особенностях застолья в Бразилии. Они проходят без тостов.

    «Когда ты сидишь с русскими ребятами на каких-то важных встречах, например на днях рождения, и все пьют водку, нужно вставать каждую минуту и говорить тост. У нас в Бразилии такого нет. Мы любим только бухать, сидеть и отдыхать без тостов», – сказал Гилерме.

    Источник: YouTube-канал сборной России

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +594

      Ауторитетный экспэрт мамо 52 минуты назад

      хыхххх....наш пацан, есь))))))

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      Рейтинг: +1222

      Борат 59 минут назад

      Палыч наверное уже обучил гилю как бухать, как опохмеляться и т.д.

      0
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      Рейтинг: +59

      Суворов_лучший 1 час назад

      бухать мы тоже любим - был бы повод!

      0
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      Рейтинг: +832

      Avaretz 1 час назад

      Я думаю глупо гордиться что твой народ бухает, тут расстраиваться надо, сколько жизней унесла эта бухня

      -1
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      Рейтинг: +643

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Вот как Локомотив на стопочках чемпионат в прошлом году выиграл

      0
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      Рейтинг: +3564

      APchelov 1 час назад

      Заголовок читается, как вставать поутру и говорить тост

      0
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      Рейтинг: +91

      alikatos 1 час назад

      Ха ха круто..

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