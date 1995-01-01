Ляказетт выбыл до октября. Он пропустит матчи с «Манчестер Юнайтед» и «Айнтрахтом»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт выбыл из строя до октября. Ему нужно пройти курс восстановление в связи с травмой левой лодыжки.

Таким образом, игрок пропустит матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Айнтрахта» и встречу седьмого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». «Арсенал» в чемпионате Англии идет шестым.