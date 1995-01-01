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    Ляказетт выбыл до октября. Он пропустит матчи с «Манчестер Юнайтед» и «Айнтрахтом»

    Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт выбыл из строя до октября. Ему нужно пройти курс восстановление в связи с травмой левой лодыжки.

    Таким образом, игрок пропустит матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Айнтрахта» и встречу седьмого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». «Арсенал» в чемпионате Англии идет шестым.

    • Ляказетт в текущем сезоне АПЛ провел три матча, забил два гола.
    • В прошлом сезоне чемпионата Англии француз принял участие в 35 встречах, забил 14 голов, отдал девять результативных пасов.
    • 15 сентября, в воскресенье, «Арсенал» сыграет с «Уотфордом».

    Источник: официальный сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +406

      LMI 35 минут назад

      Начинается, б.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8238

      Cules2013 44 минуты назад

      ну вот...

      0
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