Григорян: «Было вполне реально, что в «Тамбов» придет Яя Туре. Либо как игрок, либо как тренер»

Ооо! Я, я. Натюрлих )
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подтвердил, что летом в команду мог прийти бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре. Тамбовцы сейчас идут в зоне вылета РПЛ.
«Это было вполне реально. Тогда мы общались с Селюком, он говорил, что согласовал Яя с руководством, и спрашивал моего мнения.
Сначала Туре обсуждался как игрок, потом – как мой помощник. Финансы Яя вообще не интересовали, ну а ты сам представь его в составе «Тамбова» – это же очень круто. Со слов Селюка, Яя отказался приходить в качестве игрока, но я был не против него и в качестве тренера.
Это объективная реальность. Но черт знает, почему не получилось», – сказал Григорян.
- Яя Туре с «Барселоной» выигрывал Лигу чемпионов.
- С 2003 по 2005 год африканец выступал за украинский «Металлург».
- Сейчас Яя Туре выступает за китайский «Циндао Хайню».