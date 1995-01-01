Григорян: «Было вполне реально, что в «Тамбов» придет Яя Туре. Либо как игрок, либо как тренер»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подтвердил, что летом в команду мог прийти бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре. Тамбовцы сейчас идут в зоне вылета РПЛ.

«Это было вполне реально. Тогда мы общались с Селюком, он говорил, что согласовал Яя с руководством, и спрашивал моего мнения.

Сначала Туре обсуждался как игрок, потом – как мой помощник. Финансы Яя вообще не интересовали, ну а ты сам представь его в составе «Тамбова» – это же очень круто. Со слов Селюка, Яя отказался приходить в качестве игрока, но я был не против него и в качестве тренера.

Это объективная реальность. Но черт знает, почему не получилось», – сказал Григорян.