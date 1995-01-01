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    Григорян: «Было вполне реально, что в «Тамбов» придет Яя Туре. Либо как игрок, либо как тренер»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подтвердил, что летом в команду мог прийти бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре. Тамбовцы сейчас идут в зоне вылета РПЛ.

    «Это было вполне реально. Тогда мы общались с Селюком, он говорил, что согласовал Яя с руководством, и спрашивал моего мнения.

    Сначала Туре обсуждался как игрок, потом – как мой помощник. Финансы Яя вообще не интересовали, ну а ты сам представь его в составе «Тамбова» – это же очень круто. Со слов Селюка, Яя отказался приходить в качестве игрока, но я был не против него и в качестве тренера.

    Это объективная реальность. Но черт знает, почему не получилось», – сказал Григорян.

    • Яя Туре с «Барселоной» выигрывал Лигу чемпионов.
    • С 2003 по 2005 год африканец выступал за украинский «Металлург».
    • Сейчас Яя Туре выступает за китайский «Циндао Хайню».

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3561

      APchelov 37 минут назад

      Ооо! Я, я. Натюрлих )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7317

      alex1951 1 час назад

      Россия! Ты чё,примеряешь на себя брэнд Second Hand-a?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5020

      Агасфер 1 час назад

      Занавес,смешки в зале.Громкие выкрики :"Только стукача Ты-Ты нам в России не хватало!"

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