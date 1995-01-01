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    Каррера не придет на матч «Спартак» – «Урал»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на этой неделе прилетел в Москву, чтобы поучаствовать в коммерческом мероприятии. При этом итальянец не посетит матч «Спартак» – «Урал», который состоится завтра, 14 сентября.

    Как сообщил журналист Дмитрий Зеленов, Каррера до матча улетит обратно в Бергамо. «Спартак» официально экс-тренера на игру не приглашал.

    • Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год.
    • При итальянце москвичи победили в РПЛ.
    • «Спартак» сейчас в турнирной таблице идет четвертым.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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