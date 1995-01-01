Каррера не придет на матч «Спартак» – «Урал»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на этой неделе прилетел в Москву, чтобы поучаствовать в коммерческом мероприятии. При этом итальянец не посетит матч «Спартак» – «Урал», который состоится завтра, 14 сентября.

Как сообщил журналист Дмитрий Зеленов, Каррера до матча улетит обратно в Бергамо. «Спартак» официально экс-тренера на игру не приглашал.