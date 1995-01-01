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    Цорн: «Не намерен контактировать с Каррерой. Придет на матч – пожалуйста. Не придет – тоже пожалуйста»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, планирует ли клуб приглашать на ближайший матч бывшего главного тренера Массимо Карреру. Итальянец сейчас находится в Москве.

    — Тогда оперативный вопрос для руководителя: Каррера в Москве, предыдущая попытка позвать его на матч закончилась провалом – его представители отказались. Вы намерены сейчас с ним контактировать?

    — Я – нет.

    — Почему?

    — Мы с Массимо, конечно, знакомы ещe со времен, когда он был главным тренером клуба (Цорн в то время организовывал сборы для «Спартака» — Прим. «Чемпионата»), но не могу сказать, что Каррера — мой друг и что мы общаемся. Сейчас вообще много кто приехал в Москву – тот же Франческо Тотти. Я же не должен его звать на матч, правильно?

    — Но Тотти не оставил никакого следа в истории «Спартака», а Каррера – да.

    — Так если захочет – может прийти. Но от нас этой позиции, что мы его зовем, нет. Во-первых, я не знаю его графика, с нами никто не связывался, не обращался. Во-вторых, считаю, что с учeтом текущего фона у болельщиков и в СМИ это напротив может создать конфликтную ситуацию. В общем, если придeт – пожалуйста. Не придeт – тоже пожалуйста.

    • Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год.
    • При итальянце москвичи выиграли РПЛ.
    • Сейчас «Спартак» идет в таблице шестым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8430

      Диктор 23 минуты назад

      Зря выбрали позицию игнора-лично мы до сих пор уважаем его.

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