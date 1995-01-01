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    Журналист Короткин: «Марио Фернандес говорил: «Не хочу уезжать, но если это нужно клубу – продавайте»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о взаимодействии ЦСКА и защитника Марио Фернандеса летом по потенциальному уходу в другой клуб. В частности, на натурализованного бразильца претендовал «Интер».

    «Марио комфортно в Москве, он домосед. Только именем клуба его не купишь. Он говорил: «Мне очень хорошо здесь, не хочу уезжать, но если это нужно клубу – продавайте». Это многое говорит о человеческих качествах игрока, хотя перед приобретением футболиста ЦСКА говорили, что он проблемный, что покупать его не нужно», – сказал журналист.

    • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
    • В 2018 году вместе со сборной России защитник дошел до 1/4 финала чемпионата мира.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6068

      FanatSerj 17 минут назад

      Да и в сборной он красавец!

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      Рейтинг: +89

      Aleksandeer 38 минут назад

      Марио помимо своих отличных футбольных качеств, ещё и как человек, судя по последним новостям, хороший.

      0
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      Рейтинг: +9571

      vladimir-7 53 минуты назад

      Марио Фернандес, это огромная изюмина на нашем торте, по имени
      ПФК ЦСКА.

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