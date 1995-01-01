Журналист Короткин: «Марио Фернандес говорил: «Не хочу уезжать, но если это нужно клубу – продавайте»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о взаимодействии ЦСКА и защитника Марио Фернандеса летом по потенциальному уходу в другой клуб. В частности, на натурализованного бразильца претендовал «Интер».

«Марио комфортно в Москве, он домосед. Только именем клуба его не купишь. Он говорил: «Мне очень хорошо здесь, не хочу уезжать, но если это нужно клубу – продавайте». Это многое говорит о человеческих качествах игрока, хотя перед приобретением футболиста ЦСКА говорили, что он проблемный, что покупать его не нужно», – сказал журналист.