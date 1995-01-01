Шомуродов – лучший игрок «Ростова» в июле-августе

«Ростов» определил лучшего футболиста команды в последних двух месяцах. Таковым по итогам июля-августа стал нападающий Эльдор Шомуродов.

Узбекистанец также является лучшим игроком августа в РПЛ. «Ростов» только ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в турнирной таблице.