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    Шомуродов – лучший игрок «Ростова» в июле-августе

    «Ростов» определил лучшего футболиста команды в последних двух месяцах. Таковым по итогам июля-августа стал нападающий Эльдор Шомуродов.

    Узбекистанец также является лучшим игроком августа в РПЛ. «Ростов» только ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в турнирной таблице.

    • Лучшим тренером августа в чемпионате России признан главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
    • В пяти матчах в августе Шомуродов забил пять голов.
    • С семью мячами узбекский форвард лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

    Источник: твиттер «Ростова»

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