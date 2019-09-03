Шомуродов признан лучшим игроком РПЛ по итогам августа

Удачи ему, оборотов несбавлять, забивать так же часто
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов стал лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам прошлого месяца.
«Эльдор Шомуродов – лучший игрок #РПЛ в августе! Эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики единогласно выбрали нападающего «Ростова», – сообщается в твиттере РПЛ.
- Лучшим тренером августа признан главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
- В пяти матчах в августе Шомуродов забил пять голов.
- С семью мячами узбекский форвард лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 3, 2019