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    Шомуродов признан лучшим игроком РПЛ по итогам августа

    Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов стал лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам прошлого месяца.

    «Эльдор Шомуродов – лучший игрок #РПЛ в августе! Эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики единогласно выбрали нападающего «Ростова», – сообщается в твиттере РПЛ.

    • Лучшим тренером августа признан главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
    • В пяти матчах в августе Шомуродов забил пять голов.
    • С семью мячами узбекский форвард лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2781

      TOL47 8 минут назад

      Удачи ему, оборотов несбавлять, забивать так же часто

      0
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      Рейтинг: +604

      Sergil 40 минут назад

      Гонка бомбардиров началась весьма неожиданно .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1206

      klim2m 48 минут назад

      Если и продадут то только в европу он Георгича послушает )))

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      Рейтинг: +904

      Mirak92 1 час назад

      Думаю заслужил!симпотичный нап

      0
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      Рейтинг: +5385

      a-rakhmatov 1 час назад

      Самое главное не надо его отпускать из Ростова....он поможет команде достичь высоких результатов ))

      0
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      Рейтинг: +944

      geroin161 1 час назад

      Ещё два сезона подряд он был нулевым. За сезон всего лишь 2-3 гола.
      И сейчас, в каждом матче заколачивает

      1
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      Рейтинг: +944

      geroin161 1 час назад

      Охоту на Шому от Зенита и Спартака объявляется открытым)))

      3
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      Рейтинг: +359

      evgevg13 > geroin161 37 минут назад

      подавятся

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      ...
      Рейтинг: +2781

      TOL47 > geroin161 5 минут назад

      Зачем у него только чуток получается, нельзя уходить, надо в Ростове добавлять

      0
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      Рейтинг: +2722

      serppion 1 час назад

      Спору нет - Эльдор лучший. Эх, когда же мы из своих, россиян, выбирать станем?

      1
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      Рейтинг: +5385

      a-rakhmatov > serppion 1 час назад

      Надо его зарегистрировать постоянно в Ростове и выдать Российский паспорт....вопрос будет решен...))

      0
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      Рейтинг: +359

      evgevg13 > serppion 37 минут назад

      когда на стороне покупать перестанем, а своих научим на уровне играть

      0
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      Рейтинг: +2781

      TOL47 > a-rakhmatov 5 минут назад

      Он заигран уже

      0
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      Рейтинг: +7584

      Serjoga 1 час назад

      Против "правды" не попрешь!

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      Рейтинг: +780

      ААМ 1 час назад

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