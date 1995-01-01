«Тоттенхэм» предложил Эриксену контракт на пять лет с зарплатой 6,7 миллиона в год

Если Реал летом сможет урвать сразу 2х свободных агентов, то возможно Переса перестанут называть сумасшедшим)))
П.С. Второй де Хеа;)
У полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена летом истекает контракт с клубом. Лондонцы рассчитывают его продлить.
Как пишет журналист Николо Скира, англичане предложили футболисту новые условия. «Тоттенхэм» готов платить датчанину 6,7 миллиона фунтов стерлингов в год, а длительность потенциального соглашения – пять лет.
- Заполучить Эриксена летом рассчитывает «Ювентус».
- 27-летний датчанин стоит на рынке 100 миллионов евро.
- Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.
Источник: твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 45 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах.