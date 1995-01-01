«Тоттенхэм» предложил Эриксену контракт на пять лет с зарплатой 6,7 миллиона в год

У полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена летом истекает контракт с клубом. Лондонцы рассчитывают его продлить.

Как пишет журналист Николо Скира, англичане предложили футболисту новые условия. «Тоттенхэм» готов платить датчанину 6,7 миллиона фунтов стерлингов в год, а длительность потенциального соглашения – пять лет.