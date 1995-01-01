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    «Тоттенхэм» предложил Эриксену контракт на пять лет с зарплатой 6,7 миллиона в год

    У полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена летом истекает контракт с клубом. Лондонцы рассчитывают его продлить.

    Как пишет журналист Николо Скира, англичане предложили футболисту новые условия. «Тоттенхэм» готов платить датчанину 6,7 миллиона фунтов стерлингов в год, а длительность потенциального соглашения – пять лет.

    • Заполучить Эриксена летом рассчитывает «Ювентус».
    • 27-летний датчанин стоит на рынке 100 миллионов евро.
    • Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 45 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах.

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    Сегодня, 08:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +456

      OBOLEV 1 час назад

      Если Реал летом сможет урвать сразу 2х свободных агентов, то возможно Переса перестанут называть сумасшедшим)))
      П.С. Второй де Хеа;)

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