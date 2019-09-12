Каррера: «Пару лет назад я пытался привести Тотти в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о попытке пригласить в московский клуб бывшего капитана «Ромы» Франческо Тотти.
«Пару лет назад я пытался привести Тотти в «Спартак» через моего помощника Мальфатти, но он, увы, решил, что пора завершать карьеру. Франческо – пример верности клубу. Он всегда носил одну футболку – футболку «Ромы», – сказал Каррера.
- 55-летний итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
- При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.
- Тотти провел всю карьеру в «Роме», отыграв за основную команду римлян 785 матчей и забив 307 голов.