Каррера: «Пару лет назад я пытался привести Тотти в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о попытке пригласить в московский клуб бывшего капитана «Ромы» Франческо Тотти.

«Пару лет назад я пытался привести Тотти в «Спартак» через моего помощника Мальфатти, но он, увы, решил, что пора завершать карьеру. Франческо – пример верности клубу. Он всегда носил одну футболку – футболку «Ромы», – сказал Каррера.