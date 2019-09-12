Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Каррера: «Пару лет назад я пытался привести Тотти в «Спартак»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о попытке пригласить в московский клуб бывшего капитана «Ромы» Франческо Тотти.

    «Пару лет назад я пытался привести Тотти в «Спартак» через моего помощника Мальфатти, но он, увы, решил, что пора завершать карьеру. Франческо – пример верности клубу. Он всегда носил одну футболку – футболку «Ромы», – сказал Каррера.

    • 55-летний итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
    • При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.
    • Тотти провел всю карьеру в «Роме», отыграв за основную команду римлян 785 матчей и забив 307 голов.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2019 23:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79340
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73674
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru