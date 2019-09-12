Это'О: «Моуринью – один из лучших людей в мире футбола. Хочется увидеть его в «Барселоне»

Бывший форвард сборной Камеруна Самуэль Это'О поделился мнением о португальском тренере Жозе Моуринью.

«Устал объяснять, что Моуринью – один из лучших людей в мире футбола. Я завершил карьеру, и Жозе был первым, кто отправил мне сообщение. Все сражались за него. Мы были готовы убить за него.

Было бы здорово, если бы Моуринью вернулся в «Барселону». Также хотел бы, чтобы он возглавил «Мальорку». Ему бы там понравилось, это лучший город в Испании. Но мне больше хочется увидеть его в «Барсе», – сказал 38-летний футболист.