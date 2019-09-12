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    Это'О: «Моуринью – один из лучших людей в мире футбола. Хочется увидеть его в «Барселоне»

    Бывший форвард сборной Камеруна Самуэль Это'О поделился мнением о португальском тренере Жозе Моуринью.

    «Устал объяснять, что Моуринью – один из лучших людей в мире футбола. Я завершил карьеру, и Жозе был первым, кто отправил мне сообщение. Все сражались за него. Мы были готовы убить за него.

    Было бы здорово, если бы Моуринью вернулся в «Барселону». Также хотел бы, чтобы он возглавил «Мальорку». Ему бы там понравилось, это лучший город в Испании. Но мне больше хочется увидеть его в «Барсе», – сказал 38-летний футболист.

    Источник: Mundo Deportivo

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    12.09.2019 21:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2222

      mutabor0992 3 минуты назад

      Походу баклажан иопнулся!!!

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