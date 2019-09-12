Каррера: «Как сегодня охарактеризовать «Спартак» одним словом? Любовь»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что скучает по Москве и болельщикам.

— Ваш приезд в Россию — первый за очень долгое время. По чему более всего скучали в столице?

— В Москве я оставил часть своего сердца. И когда есть возможность приехать, всегда рад этому. Безусловно, не хватает поля, футбола, любви болельщиков…

— «Спартак» играет уже в субботу с «Уралом». Там вы в полной мере сможете ощутить эту любовь.

— Я не смогу пойти на матч. В субботу уже возвращаюсь домой.

— Прошел почти год. Как бы вы охарактеризовали для себя «Спартак» сегодня одним словом?

— Любовь, – сказал Каррера.

Каррера также заявил, что у него с хавбеком Денисом Глушаковым «никакого конфликта не было».