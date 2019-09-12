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    Каррера: «Как сегодня охарактеризовать «Спартак» одним словом? Любовь»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что скучает по Москве и болельщикам.

    — Ваш приезд в Россию — первый за очень долгое время. По чему более всего скучали в столице?

    — В Москве я оставил часть своего сердца. И когда есть возможность приехать, всегда рад этому. Безусловно, не хватает поля, футбола, любви болельщиков…

    — «Спартак» играет уже в субботу с «Уралом». Там вы в полной мере сможете ощутить эту любовь.

    — Я не смогу пойти на матч. В субботу уже возвращаюсь домой.

    — Прошел почти год. Как бы вы охарактеризовали для себя «Спартак» сегодня одним словом?

    — Любовь, – сказал Каррера.

    Каррера также заявил, что у него с хавбеком Денисом Глушаковым «никакого конфликта не было».

    • Каррера работал в «Спартаке» с июля 2016-го до октября 2018 года.
    • При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.

    Источник: Sport24

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