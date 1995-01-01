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    Месси: «Не беспокоюсь из-за неудачного начала сезона в исполнении «Барселоны»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси дал оценку выступлению своей команды на старте сезона.

    «Я не беспокоюсь из-за начала сезона. Оно выдалось неудачным из-за нескольких факторов. В первую очередь у нас было слишком много травм.

    Мы здорово сыграли с «Атлетиком», хотя в Бильбао всегда трудно. Мы пропустили на последних минутах, но контролировали игру весь второй тайм. Мы не заслуживали поражения. Также команда отлично проявила себя в матче с «Бетисом». Но затем была осечка с «Осасуной».

    Меня не беспокоит наше положение. Все понимают, что нельзя начинать сезон таким образом. Теперь, после перерыва на матчи сборных, мы должны взять себя в руки и вернуться на победный путь», – сказал Месси.

    • «Барса» набрала четыре очка в стартовых трех турах Примеры.
    • Команда расположилась на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата.
    • Месси пропустит все игры нового сезона из-за травмы икроножной мышцы.

    Источник: Sport.es

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