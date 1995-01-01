Месси: «Не беспокоюсь из-за неудачного начала сезона в исполнении «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси дал оценку выступлению своей команды на старте сезона.

«Я не беспокоюсь из-за начала сезона. Оно выдалось неудачным из-за нескольких факторов. В первую очередь у нас было слишком много травм.

Мы здорово сыграли с «Атлетиком», хотя в Бильбао всегда трудно. Мы пропустили на последних минутах, но контролировали игру весь второй тайм. Мы не заслуживали поражения. Также команда отлично проявила себя в матче с «Бетисом». Но затем была осечка с «Осасуной».

Меня не беспокоит наше положение. Все понимают, что нельзя начинать сезон таким образом. Теперь, после перерыва на матчи сборных, мы должны взять себя в руки и вернуться на победный путь», – сказал Месси.