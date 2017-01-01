Товен пропустит до четырех месяцев из-за проблем с лодыжкой

У полузащитника «Марселя» Флориан Товена было диагностировано повреждение лодыжки, сообщает пресс-служба клуба Лиги 1.

Уточняется, что 26-летний вингер усугубил травму, выйдя на последние минуты матча 4-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (1:0). Срок восстановления Товена составит от трех до четырех месяцев.