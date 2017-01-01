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    Товен пропустит до четырех месяцев из-за проблем с лодыжкой

    У полузащитника «Марселя» Флориан Товена было диагностировано повреждение лодыжки, сообщает пресс-служба клуба Лиги 1.

    Уточняется, что 26-летний вингер усугубил травму, выйдя на последние минуты матча 4-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (1:0). Срок восстановления Товена составит от трех до четырех месяцев.

    • Товен выступает за «Марсель» с лета 2017 года.
    • В минувшем сезоне французский полузащитник принял участие в 37 матчах на клубном уровне, забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.
    • Игрок совсем недавно восстановился от травмы лодыжки, полученной в июле в товарищеской игре с «Рейнджерс» (0:4).

    Источник: официальный сайт «Марселя»

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