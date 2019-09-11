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    Один из сыновей Симеоне может перейти в «Атлетико»

    Джулиано Симеоне, младший сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, может в ближайшее время стать игроком мадридского клуба.

    Сейчас 16-летний Джулиано живет со своей матерью, экс-супругой Диего Симеоне, в Буэнос-Айресе, и семья раздумывает над переездом в испанскую столицу.

    • Симеоне-младший играет за академию «Ривер Плейта».
    • Джулиано – один из трех сыновей Диего Симеоне.
    • Старший – 24-летний Джованни – выступает за «Кальяри». Средний – 21-летний Джанлука – этим летом подписал контракт с «Ибицой».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14325

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Диего! Надо немного постараться, до одиннадцати тебе осталось не так уж и много.

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