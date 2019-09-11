Один из сыновей Симеоне может перейти в «Атлетико»

Джулиано Симеоне, младший сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, может в ближайшее время стать игроком мадридского клуба.

Сейчас 16-летний Джулиано живет со своей матерью, экс-супругой Диего Симеоне, в Буэнос-Айресе, и семья раздумывает над переездом в испанскую столицу.