Один из сыновей Симеоне может перейти в «Атлетико»

Диего! Надо немного постараться, до одиннадцати тебе осталось не так уж и много.
Джулиано Симеоне, младший сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, может в ближайшее время стать игроком мадридского клуба.
Сейчас 16-летний Джулиано живет со своей матерью, экс-супругой Диего Симеоне, в Буэнос-Айресе, и семья раздумывает над переездом в испанскую столицу.
- Симеоне-младший играет за академию «Ривер Плейта».
- Джулиано – один из трех сыновей Диего Симеоне.
- Старший – 24-летний Джованни – выступает за «Кальяри». Средний – 21-летний Джанлука – этим летом подписал контракт с «Ибицой».