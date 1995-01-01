Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Медведев – об избрании в исполком ECA: «Зенит», как и другие российские клубы, должен быть частью европейской повестки дня»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое избрание в исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов (ЕСА).

    «Зенит», как и другие российские клубы, должен быть частью европейской повестки дня. Это не только наша история, но и наше сегодня, и наше завтра. По итогам чемпионата мира все увидели нашу инфраструктуру, увидели, насколько российские болельщики восприимчивы к хорошему футболу.

    Европейский футбол на пороге новых реформ, новых преобразований. Свою задачу я вижу в том, чтобы мнение России было учтено. В новом составе исполкома много новых лиц, у них много новых идей. Мы будем вместе работать над тем, чтобы футбол стал еще более популярным, интересным и красивым, чтобы не только гранды мирового футбола и ведущие страны, но и все, кто играет в футбол по всей планете, могли наслаждаться теми стандартами проведения и освещения соревнований, которые уже сейчас есть на высшем уровне», – сказал Медведев.

    10 сентября Медведев был избран в исполнительный комитет ЕСА.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:04
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79337
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73659
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru