Гендиректор «Зенита» Медведев избран в исполком Ассоциации европейских клубов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев по итогам голосования был избран в исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов (ЕСА).

В первый субдивизион исполкома также вошли Мигель Хиль («Атлетико» Мадрид), Питер Мур («Ливерпуль»), Ханс-Йоахим Ватцке («Боруссия» Дортмунд), Стивен Чжан («Интер» Милан), Жан-Мишель Ола («Лион»), Рауль Санльеи («Арсенал»), Михаэль Герлингер («Бавария»), Эд Вудворд («Манчестер Юнайтед»), Жосеп Бартомеу («Барселона») и Нассер Аль-Хелайфи («ПСЖ»).

Председателем ЕСА на четырехлетний срок снова выбрали президента «Ювентуса» Андреа Аньелли. Его заместителями избраны Педро Хименес («Реал»), Эдвин ван дер Сар («Аякс»), Дариуш Миодуски («Легия») и Аки Риихилахти (ХИК).