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    Гендиректор «Зенита» Медведев избран в исполком Ассоциации европейских клубов

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев по итогам голосования был избран в исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов (ЕСА).

    В первый субдивизион исполкома также вошли Мигель Хиль («Атлетико» Мадрид), Питер Мур («Ливерпуль»), Ханс-Йоахим Ватцке («Боруссия» Дортмунд), Стивен Чжан («Интер» Милан), Жан-Мишель Ола («Лион»), Рауль Санльеи («Арсенал»), Михаэль Герлингер («Бавария»), Эд Вудворд («Манчестер Юнайтед»), Жосеп Бартомеу («Барселона») и Нассер Аль-Хелайфи («ПСЖ»).

    Председателем ЕСА на четырехлетний срок снова выбрали президента «Ювентуса» Андреа Аньелли. Его заместителями избраны Педро Хименес («Реал»), Эдвин ван дер Сар («Аякс»), Дариуш Миодуски («Легия») и Аки Риихилахти (ХИК).

    • Ассоциация европейских клубов основана в январе 2008 года после роспуска группы G-14 и Форума европейских клубов УЕФА.
    • ЕСА приняла структуру членства и отборочный процесс, схожие с используемыми в Форуме европейских клубов, который состоял из 102 членов, избираемых каждые два года.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2795

      RotBerg 1 час назад

      Приличная компания.

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