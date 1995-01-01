Дзюба: «Успею ли догнать Кержакова по голам за сборную? Время покажет»

Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о своих шансах стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Форвард «Зенита» забил 21 гол в составе сборной.

По этом показателю он сравнялся с Романом Павлюченко и делит с ним третье место в рейтинге голеадоров национальной команды.

и делит с ним третье место в рейтинге голеадоров национальной команды. Обгоняют Дзюбу только Владимир Бесчастных (26) и Александр Кержаков (30).

«Успею ли догнать Кержакова? Время покажет, что сейчас загадывать. Нужно просто делать свою работу, делать ее качественно и добросовестно», – сказал Дзюба.