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    Дзюба: «Успею ли догнать Кержакова по голам за сборную? Время покажет»

    Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о своих шансах стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

    «Успею ли догнать Кержакова? Время покажет, что сейчас загадывать. Нужно просто делать свою работу, делать ее качественно и добросовестно», – сказал Дзюба.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +20619

      gol_kak_sokol 45 минут назад

      Кержаковить уже умеешь, дело за малым, совершенствовать деревянный отскок.

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      Рейтинг: +10557

      Garrincha58 51 минуту назад

      думаю 4-5 ещё забьёт

      0
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      Рейтинг: +32488

      portero 1 час назад

      Сказал правильно.
      Просто посмотрим что будет.

      0
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      Рейтинг: +1203

      Борат 1 час назад

      спартачей обгоняй, а кержа не надо!

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      Рейтинг: +7307

      alex1951 1 час назад

      Тёмушка,лучщее ,чё тебе светит - это отыграть на ЧЕ в стиле Сашутки на ЧЕ2012,помнишь....ась?
      ...так что не страдай..

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      Рейтинг: +1811

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Если постараешься, то и в этом цикле догонишь.
      Не догонешь, будешь тормазом.

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