«Барселона» может купить у «Наполи» Руиса. Ранее игроком интересовался «Реал»

А барсе он накой ? Там достаточно исполнителей.
Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис стал трансферной целью «Барселоны».
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Сумма сделки оценивается в 60 миллионов евро.
- «Наполи» купил испанца в 2018 году у «Бетиса» за 30 миллионов евро.
- В активе хавбека 42 матча, семь голов и три ассиста.
- Рыночная стоимость 23-летнего игрока – 50 миллионов евро.
- В июне сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала».