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    «Барселона» может купить у «Наполи» Руиса. Ранее игроком интересовался «Реал»

    Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис стал трансферной целью «Барселоны».

    По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Сумма сделки оценивается в 60 миллионов евро.

    • «Наполи» купил испанца в 2018 году у «Бетиса» за 30 миллионов евро.
    • В активе хавбека 42 матча, семь голов и три ассиста.
    • Рыночная стоимость 23-летнего игрока – 50 миллионов евро.
    • В июне сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала».

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +456

      OBOLEV 1 час назад

      А барсе он накой ? Там достаточно исполнителей.

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